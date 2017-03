In Romoos übten am Freitag und Samstag rund 50 Neueingeteilte von verschiedenen Feuerwehren aus dem ganzen Kanton Luzern den richtigen Umgang mit Materialien und Werkzeugen. So erforderte das Löschen mit der Brandschutzdecke die richtige Handhabung und brauchte etwas Mut (Bild).