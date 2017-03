Der Langläufer Ueli Schnider startet dieses Wochenende am Finale des Continental-Cups in Seefeld, Österreich. Zum Auftakt am Freitag erreichte der Flühler über 3,3 Kilometer Skating im Einzelstart Rang 24 bei 79 Rangierten. Mit der Zeit von 7:50.0 lag er 19.9 Sekunden hinter dem Erstplatzierten Jean Tiberghien aus Frankreich.