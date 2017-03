Am Wochenende ging in Val Müstair der zweite Teil der Schweizermeisterschaften über die Bühne. Ueli Schnider (Bild) holte Gold in der Langdistanz sowie gemeinsam mit Teamkollege Erwan Käser im Teamsprint. Patrick Marbacher, SC Entlebuch, erreichte bei den U18-Herren den dritten Platz im Sprint.