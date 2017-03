Am Wochenende trat der Flühler Langläufer Ueli Schnider am Final des Continental-Cup im österreichischen Seefeld an. Nach dem 24. Rang am Freitag (3,3 Kilometer Skating) erreichte er am Samstag (15 Kilometer klassisch) Rang sieben und am Sonntag (15 Kilometer Skating Verfolgung) Rang acht.