Der Flühler Langläufer Ueli Schnider war für den Teamsprint an der WM in Lahti nominiert, konnte aber krankheitshalber nicht antreten. «Es war der denkbar dümmste Moment», sagt er nun gegenüber dem EA. Eines seiner weiteren Saisonziele sei nun eine Medaille an der SM. – Mehr im EA vom 10. März.