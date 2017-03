1

Biosphärenpreis 2017 geht an den Verein Entlebucherhaus

An der Mitgliederversammlung des Vereins Freunde der Biosphäre Entlebuch wurde am Mittwoch bekannt, dass der Verein Entlebucherhaus (Bild) den diesjähren Biosphärenpreis erhält. Zudem stimmten die Mitglieder dem Förderbeitrag von 50'000 Franken an das Projekt Chance Heiligkreuz zu.