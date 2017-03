Zweimal war das Winterfestival am Wochenende ausverkauft: Nachdem am Samstagabend bereits der Chart-Stürmer Manillio, die Luzerner Rapper GeilerAsDu und weitere Bands das Publikum begeistert hatten, überzeugte der Bluessänger Philipp Fankhauser (Bild) mit Band am Sonntag unplugged.