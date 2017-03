Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. März, fallen wegen Bauarbeiten die Regioexpress Züge (RE) von 6.00 bis Mitternacht zwischen Luzern und Sursee in beide Richtungen aus. Der Fahrplan auf der Webseite www.sbb.ch/fahrplan und in der SBB Mobile App ist angepasst.