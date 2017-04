Die Sakristanen des Kantons holen jedes Jahr am Mittwoch vor Karfreitag die heiligen Öle, die das Jahr über in der Liturgie verwendet werden, in der Hofkirche Luzern ab. Für die Pfarreien der Region Entlebuch macht das Alfred Felder aus Schüpfheim. Der EA hat ihn am Mittwoch begleitet. – Mehr im EA vom 15. April.