Karfreitagsprozession von Hasle nach Heiligkreuz mit vielen Pilgern

Die Karfreitagsprozession von Hasle nach Heiligkreuz mit Pfarrer Nick Ryan war besinnlich gestaltet und sehr gut besucht. In der Wallfahrtskirche gab Pater Julius Zihlmann in seiner Predigt Gedanken über das Leiden in unserem Leben an die Pilger weiter.