Der Entlebucher Anzeiger über Ostern

Die kommende Ausgabe erscheint wegen Karfreitag nicht wie üblich am Freitag, sondern erst am Samstag, 15. April. Der Annahmeschluss für redaktionelle Texte, Inserate und Todesanzeigen bleibt aber gleich: Redaktionelle Texte, Mittwoch, 12. April, 20 Uhr; Inserate, Donnerstag, 13. April, 9 Uhr, Todesanzeigen, Donnerstag, 13. April, 13.45 Uhr.

Nach dem Osterwochenende erscheint der EA nicht wie üblich am Dienstag, sondern wegen Ostermontag ausnahmsweise am Mittwoch. Auch der Annahmeschluss verschiebt sich um einen Tag. Für die Mittwochsausgabe ist der Einsendeschluss für redaktionelle Texte am Montag, 17. April, um 20 Uhr, für Inserate am Dienstag, 18. April, um 9 Uhr und für Todesanzeigen am Dienstag, 18. April, um 13.45 Uhr.

Für die Freitagsausgabe vom 21. April gilt dann wieder der übliche Annahmeschluss: Redaktionelle Texte, Mittwoch, 19. April, 20 Uhr; Inserate, Donnerstag, 20. April, 9 Uhr; Todesanzeigen, Donnerstag, 20. April, 13.45 Uhr.

Der ganze Ausgabeplan ist zu finden unter www.entlebucher-anzeiger.ch unter der Rubrik Service, Ausgabeplan.