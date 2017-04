Der Verein "Freunde für Menschen mit Behinderung im Entlebuch" feiert in diesem Jahr das Zehn-Jahr-Jubiläum. Am vergangenen Donnerstag fand die Mitgliederversammlung im Restaurant Engel in Hasle statt. Simone Duss Engel und Fränzi Schmid wurden aus dem Vorstand verabschiedet.