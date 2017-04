Über 30 Frauen liessen sich am Mittwochabend an der Frühjahrsveranstaltung des Forums Bäuerinnen Amt Entlebuch das Jugendhilfe-Netzwerk Integration im Lehn, Escholzmatt, vorstellen. Der Gesamtleiter Marc Baumeler und Standortleiterin Entlebuch Eva Studer gaben einen Einblick in die Tätigkeit.