Einen besonderen Schatz gefunden – feierlicher Weisser Sonntag in der Region

In zahlreichen Pfarreien in der Region empfingen Mädchen und Knaben am Sonnntag die erste Heilige Kommunion. In stimmungsvollen und musikalischen Gottesdiensten beschäftigten sich die Kinder mit Themen wie "De Schatz i dinere Hand", "Ech be geborge in Gottes hand" oder Komm, wir finden einen Schatz".