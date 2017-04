Der Bad-Schwinget in Wolhusen endete am Sonntag mit einer Überraschung: Im Schlussgang besiegte der 21-jährige Wiggertaler Michael Müller (links) den bis dahin dominierenden Sörenberger Joel Wicki (rechts) mit Kurz und revanchierte sich für die Niederlage im dritten Durchgang. In der Endabrechnung teilten sich die Beiden den Festsieg