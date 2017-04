Zum siebten und letzten Mal führte die Berufsmittelschule Willisau, Fachbereich Berufsmaturität, eine Wirtschaftswoche am BBZN in Schüpfheim durch. Am vergangenen Donnerstag präsentierten die Lernenden ihre Arbeiten den anwesenden Eltern, Vertretern der Lehrbetriebe und Firmen.