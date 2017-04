Wie den aktuellen Gemeindenachrichten von Doppleschwand zu entnehmen ist, schliesst die Rechnung mit einem Plus von rund 140 000 Franken; budgetiert war ein Minus in derselben Grössenordnung. In der Rechnung 2016 der Gemeinde Flühli steht ein Plus von 1,35 Mio. Franken; budgetiert war ein Minus von 120 000 Franken.