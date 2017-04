2500 Schoggi-Osterhasen stellt die Bäckerei Zihlmann in Schüpfheim her. Dafür sind 250 Kilogramm Schokoladen-Couverture in Weiss, Braun, Dunkel und neu mit Karamell-Aroma nötig. Der EA nutzte vor Ostern die Gelegenheit, dem Schoggi-Hasen in der Backstube auf die Spur zu kommen.