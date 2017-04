Was für ein Comeback: Nach einjähriger Verletzungspause kehrte der 21-jährige Marco Fankhauser (Bild) aus Hasle auf den Schwingplatz zurück und feierte beim 10. Surentaler Frühjahrsschwinget in Sursee vor 1200 Zuschauern gleich seinen ersten Festsieg in seiner Schwingerlaufbahn. Auf dem Ehrenplatz landete der Sörenberger Joel Wicki.