Als Ursache für die Entgleisung in Luzern stehen mögliche Mängel am Zug und an der Infrastruktur im Fokus der Ermittler. Eindeutige Hinweise auf eine bestimmte Ursache gibt es laut der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle nicht. Es sei eine aufwändige Untersuchung nötig. Diese dürfte Monate in Anspruch nehmen.