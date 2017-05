Brand in Reussbühl: Eine Person bei Rettungssprung aus dem Fenster schwer verletzt

1

Jost Schumacher ist neuer Besitzer des Hotels Kurhaus in Flühli

Am vergangenen Montag wurde das traditionsreiche Hotel Kurhaus in Flühli verschrieben. Neuer Besitzer ist der Luzerner Anwalt und Immobilienbesitzer Jost Schumacher. Wie er dem EA gegenüber erklärt, plant er, in den nächsten Jahren weitere ein bis zwei Millionen ins «Kurhaus» zu investieren. – Mehr im EA vom 19. Mai.