Mit dem Campingbus reisten Bruno Blum und seine Frau Yvonne während zweieinhalb Jahren bis nach Australien. Von diesen Reiseerlebnissen auf 90'000 Kilometern erzählt der Weltenbummler in seinem neusten Buch "Der weiteste Weg". An der Buchvernissage vom Donnerstag im Entlebucherhaus gabs Einblicke in das abenteuerliche Unterwegssein.