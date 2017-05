Gülle verschmutzt Bach und Trinkwasserquelle in Schlierbach

Wie die Luzerner Polizei mitteilte, düngte am Donnerstagmorgen ein Landwirt sein Land mit Gülle. Am Nachmittag einsetzende Regenfälle schwemmten die Jauche in den Weiherbach und in eine nahe gelegene Trinkwasserquelle im Gebiet Hallmatte. Um eine Ausbreitung der Gülle in umliegende Gewässer zu stoppen, pumpte die Feuerwehr Schächte aus.

Es habe verhindert werden können, dass verunreinigtes Wasser ins Trinkwassernetz oder ins Reservoir gelangte, schreibt die Wasserversorgungsgenossenschaft in einer Mitteilung. Die Quelle wurde abgestellt. Das Wasser zu den Bezügern sei nach wie vor einwandfrei.

Bis die verschmutzte Quelle freigegeben werden kann, wird die Versorgung seit Freitag mit Wasser aus einem anderen Reservoir aufrecht erhalten. Für den Transport kommt ein Zisternenfahrzeug zum Einsatz. Das Wasser stammt vom Grundwasserpumpwerk Wetzwil.

Um die Zahl der Transportfahrten gering zu halten, bittet die Wasserversorgung die Bevölkerung, den Wasserverbrauch so niedrig wie möglich zu halten. Sie will auf der Homepage der Gemeinde über den Verlauf der Trinkwassernutzung informieren.