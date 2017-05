An der Orientierungsversammlung informierte der Gemeinderat – im Bild Präsident Peter Bigler – die rund 60 Anwesenden am Montag über die Rechnung 2016, die mit einem Plus von über 100'000 Franken schliesst, den Jahresbericht und aktuelle Projekte. Über die Rechnung und die Wahl der Revisionsstelle wird am 21. Mai an der Urne befunden.