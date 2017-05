Florian Pfulg aus Romoos ist ein begehrter Richter bei Viehschauen. Das Rüstzeug dazu hatte sich der junge Landwirt an einem einwöchigen Kurs bei Braunvieh Schweiz geholt. Seither gehört Pfulg zu den 19 Verbandsexperten und amtete im letzten Jahr etwa an 15 Viehschauen – in diesem Jahr war er sogar an der Swiss-Expo in Lausanne als Richter im Einsatz.