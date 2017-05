Im Rahmen des Luzerner Kantonal-Musiktages in Schüpfheim kam es am Mittwoch mit dem Auftritt des österreichischen Brass-Septets zu einem musikalischen Mittel- und Höhepunkt. "Mnozil Brass" unterhielt die rund 1300 Zuschauer in der ausverkauften Moosmättilihalle mit Brass-Musik auf höchstem Niveau und viel Humor.