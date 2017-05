Am Freitagabend wurden Esmée Böbner und Joel Kurmann an den zweiten «Sports Awards» der Kantonsschule Schüpfheim/Gymnasium Plus zu den besten Sportlern des Jahres gekürt. Den Publikumspreis erhielt Janine Zbinden. Referentin Arielle Käslin eröffnete den neuen Fitness-Raum an der Kanti (Bild).