Am Samstag wurde im Entlebucherhaus in Schüpfheim zum 16. Mal der „Schüpfer Anerkennungspreis“ überreicht. In einer durchgängig bunt gestalteten Veranstalltung durfte die gemeinrätliche Kommission den Preis an die „Integrationsgruppe Schüpfheim“ vergeben (Bild).