An der Kirchgemeindeversammlung in Schüpfheim präsentierte der Kirchmeier am Montag einen Ertragsüberschuss von 135'800 Franken. Präsidentin Luzia Felder (links) gratulierte Vreny Alessandri zum 15-jährigen Dienstjubiläum (Bild). Im Pfarreirat konnten die drei Demissionen durch neue Gesichter ersetzt werden.