Staatsanwaltschaft hat Einbrecher angeklagt

Der Mann wird beschuldigt, dass er im Frühjahr 2016 im Kanton Luzern 42 Mal in Gebäude eingebrochen oder eingedrungen ist. In 20 Fällen blieb es beim versuchten Diebstahl. Der Einbrecher hatte es insbesondere auf Coiffeurgeschäfte, Büros oder Restaurants abgesehen. Acht Einbruchdiebstähle hat er zusammen mit einem Komplizen begangen. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf über 45'000 Franken. Der Sachschaden liegt bei rund 70'000 Franken. Der 22-jährige Rumäne hatte ein Einreiseverbot in die Schweiz. Trotzdem reiste er illegal in die Schweiz ein und verübte die Delikte. Der Komplize wurde bereits zu 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft Luzern hat den Fall zur Beurteilung an das Kriminalgericht überwiesen. Sie fordert eine Freiheitsstrafe von 3 3/4 Jahren. Bis zum Gerichtsurteil gilt die Unschuldsvermutung.