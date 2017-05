Am vergangenen Wochenende fand in Neuchâtel die Nachwuchs-Schweizermeisterschaft im Volleyball statt. In der Kategorie U19 holten Esmée Böbner (links) aus Hasle und Chiara Wigger (rechts) aus Entlebuch mit Volley Luzern Nachwuchs die Goldmedaille. In der Kategorie U23 erreichte Luisa Böbner (Mitte), Hasle, mit Volley Top Luzern Rang drei.