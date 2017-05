1

Festsieger Joel Wicki in Sörenberg empfangen

Nach seinem Festsieg am Ob- und Nidwaldner Kantonalen Schwingfest vom vergangenen Sonntag wurde Joel Wicki am Mittwoch in Sörenberg empfangen. Nach dem Einzug durchs Dorf traf man sich in der Turnhalle zum Apéro. Musikalisch umrahmt wurde der Anlass von der Musikgesellschaft und vom Jodlerklub Sörenberg.