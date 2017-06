Am Samstag empfingen sieben Kinder aus Sörenberg und acht aus Flühli, am Sonntag deren 39 aus Schüpfheim das Sakrament der Firmung. Der Firmspender, Domherr Thomas Ruckstuhl, ermunterte sie, sich gemäss ihrem Motto immer am Licht zu orientieren, das durch Christus in die Welt gekommen sei.