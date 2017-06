Am vergangenen Montag wurden die Bauarbeiten für die Tiefgarage Heiligkreuzstrasse in Hasle mit dem Spatenstich symbolisch eröffnet. Die Tiefgarage wird 21 Parkplätze und drei unterirdische Zugänge bieten. Pius Felder (Sechster von links), Präsident Wohnbaugenossenschaft Hasle, freute sich in der Ansprache über den Start des Projekts.