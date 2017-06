Am Donnerstag besuchten rund 60 Mitarbeiter des Bundesamtes für Raumentwicklung im Rahmen eines Amtsseminars Heiligkreuz. Dort erhielten sie Einblick in den Wallfahrtsort und das Projekt Chance Heiligkreuz, in die UBE, Bauen ausserhalb der Bauzone sowie in NRP-Projekte. Beim Apéro gabs Produkte aus dem Entlebuch.