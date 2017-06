33 Jahre lang war Martin Peter am Spital in Wolhusen tätig, die letzten zwölf Jahre als Chefarzt Medizin. Am Freitag geht Martin Peter in Pension. Der EA hat sich mit ihm über medizintechnische Veränderungen, wachsende Gesundheitskosten, die ärztliche Grundversorgung in der Region und den Spitalneubau unterhalten. – Das Interview im EA vom 30. Juni.