Dem Kanton Luzern droht ein schmerzhafter Leistungsabbau

Die Weigerung der Luzerner Stimmberechtigten vom letzten Mai, für 2017 den Steuerfuss zu erhöhen, hat weitreichende Folgen. Der Kanton hat auch zur Mitte des Jahres noch kein Budget. Zudem reissen die fehlenden Steuereinnahmen nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Jahr Löcher in den Staatshaushalt. Ein neuer Versuch, die Steuern zu erhöhen, kommt für den Regierungsrat nicht in Frage.

Der Gesamtregierungsrat hat am Mittwoch den Medien erklärt, wie er seine Finanzplanung gestaltet. Das Budget 2017 wird Anfang August vorgestellt und im September im Parlament behandelt. Drei Monate später soll dort der Voranschlag 2018 beschlossen werden.

Weil die Steuererhöhung abgelehnt wurde, muss das vom Kantonsrat im Dezember 2016 beschlossene Budget 2017 um 64 Millionen Franken entlastet werden, damit es die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Netto sind aber nur Einsparungen von 20 Millionen Franken nötig, da von der National- und Kantonalbank mehr Geld an den Kanton fliesst als einst angenommen und weil wegen des langen budgetlosen Zustandes gewisse Ausgaben ganz entfallen.