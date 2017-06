Entlebuch: 150 Kubikmeter Jauche fliessen auf der Rengg in einen Bach

Bei einem Bauernhof auf der Rengg ist in der Nacht auf Samstag 100 bis 150 Kubikmeter Jauche ausgelaufen. Dabei wurden auch Fische in Mitleidenschaft gezogen. Gemäss Polizeiangaben gelangte die Gülle über das Wiesland in den Fischbach und von dort in den Rümlig. Bei der Einmündung des Fischbachs in den Rümlig war die Verschmutzung am stärksten.