Escholzmatt: Janis Zürcher gewann mit seinem Zauberwürfel

Am 29. Juni fand in Luzern der Final des Wettbewerbs «Projekt 9» statt, bei dem beste Abschlussarbeiten der Sekundarstufe präsentiert wurden. Bei den Einzelprojekten siegte der Escholzmatter Janis Zürcher. Er baute einen Rubik’s Zauberwürfel in Holz nach. Dieser ist komplett funktionstüchtig.