Am Samstag siegte Wolhusen als einzige 3.-Liga-Mannschaft der Region. Gegen Hitzkirch erspielte sich die Blindei-Elf einen 5:2-Sieg. Entlebuch unterlag in Sempach 0:2. Schüpfheim erhielt erneut eine Klatsche und verlor gegen Triengen 0:7. Auch Escholzmatt-Marbach musste in der 4. Liga eine 1:6-Niederlage in Zell einstecken.