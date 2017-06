An der Versammlung in Zell stimmten am Montag die 39 Delegierten der Organisation Region Luzern West der Beitragserhöhung von zwei Franken je Einwohner zu. Künftig zahlen die Gemeinden 8,50 Franken pro Kopf an die Region Luzern West. Zudem berichtete Geschäftsführer Guido Roos (Bild) von weniger NRP-Projekten.