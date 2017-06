Der Sörenberger Joel Wicki ­(links) befindet sich in Topform. Nur eine Woche nach dem Festsieg am Bergkranzfest auf dem Stoos doppelte er mit dem Kranzfestsieg am Basellandschaftlichen Kantonal-Schwingfest nach. Das zweite Entlebucher Eichenlaub sicherte sich der Eidgenosse Erich Fankhauser.