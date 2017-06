Kanton Luzern forciert ambulante Eingriffe

Der Kanton Luzern hatte im Januar mitgeteilt, dass er im Sommer eine Liste mit Behandlungen einführe, die im Normalfall ambulant durchzuführen sind. Diese Liste umfasst 13 Eingriffe, von denen aber ein umstrittener Eingriff – die Mandeloperation – sistiert wurde.

Gesundheitsdirektor Guido Graf erklärte am Mittwoch den Medien, dass in der Schweiz und im Kanton Luzern viele Operationen stationär durchgeführt würden, obwohl sie ambulant in gleicher Qualität und billiger möglich wären. Als Grund nannte Graf die finanziellen Interessen der Spitäler. [sda]