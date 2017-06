Kein dauerhaftes Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg

Nach Einschätzungen des Bundesamts für Bauten und Logistik (BBL) sowie des Bundesamts für Umwelt (BAFU) sei ein dauerhaftes Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg voraussichtlich nicht bewilligungsfähig, teilte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am Donnerstag mit. Die Anlage liege in einem Moorschutzgebiet von nationaler Bedeutung. So informierte das EJPD am Mittwochabend die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter, dass es dem Bundesrat den Standort Glaubenberg im Sachplan Asyl nicht beantragen werde. Als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des BAZ Wintersried voraussichtlich 2022 soll der Standort Glaubenberg dienen, sofern der Kanton Obwalden und die Gemeinde Sarnen einer befristeten Verlängerung zustimmen. Schweizweit haben sich Bund, Kantone und Gemeinden bisher auf 14 Standorte in den sechs Asylregionen geeinigt.