Der Regierungsrat hat die in Marbach geborene und in Luzern wohnhafte Letizia A. Ineichen sowie Raphaël Haas, Luzern, in die Schulkommission der Kantonsschule Reussbühl Luzern gewählt. Die neuen Mitglieder nehmen ihre Arbeit per 1. August auf. Laut der Dienststelle Gymnasialbildung konnten damit die vakanten Ämter besetzt werden.