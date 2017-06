Wie die Schweizerische Post mitteilt, sind im Kanton Luzern 31 Poststellen bis mindestens 2020 gesichert, 16 Poststellen werden überprüft. Dazu gehört die Poststelle in Flühli (Bild). Hier bevorzugt die Post das Agenturmodell, damit die Post im Dorf bleibt. Dazu organisiert die Post am 13. Juni in Flühli eine Informationsveranstaltung.