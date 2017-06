Die Post schliesst im Herbst in Flühli ihre Poststelle (Bild) und eröffnet in der Gemeindeverwaltung eine Postagentur. Sie begründet dies damit, dass die heutige Filiale in Flühli nicht mehr habe rentabel betrieben werden können.Gemäss einer Mitteilung der Post vom Mittwoch kann die Bevölkerung damit weiter ihre Postgeschäfte im Dorf erledigen.