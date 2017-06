Ab Montag nimmt die Entsorgungsstelle an der Entlebucherstrasse 84, Wolhusen-Markt, den Betrieb auf. Der EA hat bei Brigitte Imbach, Geschäftsführerin der Sammelsurium AG, nachgefragt, was seit der ersten Idee vor 25 Jahren alles passiert ist und was bis zur Eröffnung noch ansteht. – Mehr im EA vom 30. Juni.