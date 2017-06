Schokoladengiessform made in Entlebuch – Rotaryclub zeichnete Arbeiten aus

Eine Schokoladengiessform, eine Werbetafel für die Alp Küblisbühlegg und ein Zauberwürfel – so lauten die Namen der preisgekrönten Projektarbeiten der Abschlussklassen dieses Jahr. Die feierliche Preisübergabe und Ausstellung aller 20 Projektarbeiten fand am Mittwochabend in Flühli statt.