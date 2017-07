Aktionswoche Asyl auch in Wolhusen und Malters

Über 70 Veranstaltungen fan- den letzte Woche anlässlich der Ak- tionswoche Asyl im Kanton Luzern statt. Einheimische und Asylsuchende trafen sich in Wolhusen am Samstag zum «Café International spezial» und in Malters am Mittwoch zum Informations- und Begegnungsanlass.